Чи відвідає Путін саміт АТЕС? Держдеп США зробив заяву

Метью Міллер уникнув прямого запитання щодо того, чи готові США провести арешт кремлівського лідера

Сполучені Штати не виключають можливості того, що поява Путіна на саміті АТЕС у Сан-Франциско може завершитися притягненням його до відповідальності не лише за ордером Міжнародного кримінального суду, але й за іншими механізмами. Про це сказав у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає «Укрінформ».

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«Ми визнаємо наші зобов'язання як господаря АТЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво). Проте, ми будемо дотримуватися наших правил та положень щодо санкцій», – зазначив представник Держдепартаменту у відповідь на запитання російського журналіста про можливість офіційного запрошення Путіна на саміт у Сан-Франциско.

Також він підкреслив, що «був би дуже здивований, якби Володимир Путін, який останнім часом уникає виходу за межі своїх кордонів з-за страху арешту за його воєнні злочини», згодився на участь у зустрічі АТЕС.

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При цьому Міллер уникнув прямого запитання щодо того, чи готові Сполучені Штати, які не є членами Міжнародного кримінального суду, провести арешт кремлівського лідера.

«Існують інші механізми притягнення до відповідальності, які застосовуються, і МКС – це лише один з них», – зауважив представник Держдепартаменту.

Раніше повідомлялося, влада США вирішила обійтесь без запрошення російського Володимира Путіна на майбутньому саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Нагадаємо, кривавий диктатор Путін перебуває під санкціями США від початку війни проти України, яку він розв'язав 24 лютого 2022 року. Обмеження мають на увазі заборону на в'їзд у країну та блокування активів. Також у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей із окупованих територій. Це закрило можливість для президента РФ вільно пересуватися світом.

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До слова, Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну. Юристи-правозахисники, які працюють з прокуратурою України, готують досьє воєнних злочинів для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувачуючи Росію в навмисному спричиненні голоду під час російського вторгнення в Україну.

Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance (GRC) Юсуф Хан зазначив, що перетворення продовольства на зброю відбувалося в три етапи: спочатку українські міста були обложені, а постачання продовольства скоротилося, потім – деякі запаси продовольства та води були знищені, зокрема внаслідок атак.