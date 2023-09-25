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Зрадник, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя, отримав довічне ув’язнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зрадник, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя, отримав довічне ув’язнення
Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків «прильотів» та передачі окупантам відповідного «звіту»
фото: пресслужба СБУ

 Зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу

 

Довічне ув’язнення отримав Завербований агент РФ, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя, отримав довічне ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який коригував ракетні удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали його під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу.

«Крім того, він скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області. Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків «прильотів» та передачі окупантам відповідного «звіту», – розповіли у відомстві.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу у Львівській області викрито на корупції.  Він «роззброював» українську ППО напередодні вторгнення Росії. 

Теги: Запоріжжя завод СБУ суд тюрьма

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