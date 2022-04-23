Шахрайку, що облаштувала фейковий обмінний пункт, затримано у Києві

Затриманій загрожує до 13 років ув’язнення

Мешканка Запоріжжя намагалася заволодіти чужими 60 тис. євро

23-річну мешканку Запоріжжя, що облаштувала фейковий обмінник та заволоділа 60 тис. євро затримали у Києві. Як повідомляє Київська міська прокуратура, з метою заволодіння чужим майном затримана облаштувала на території Подільського району міста Києва несправжній пункт обміну валют.

Далі для пошуку потенційних клієнтів, зловмисниця розмістила на сайті finance.ua оголошення про обмін валюти за курсом, вищим ніж середньоринковий. На вказане оголошення відреагував чоловік, який хотів обміняти 60 тис. євро.

Отримавши від чоловіка гроші, підозрювана покинула приміщення «обмінника» через таємний вихід. Жінка намагалася втекти, однак була затримана працівниками поліції. Кошти потерпілого у неї вилучили.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва їй повідомлено про підозру за фактом відкритого викрадення чужого майна (грабіж), вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 186 КК України). Санкція статі передбачає покарання від 8 до 13 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Раніше стало відомо, що від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кіберполіцейські викрили 106 осіб на вчиненні шахрайства в інтернеті.