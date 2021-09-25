У Києві голий чоловік розбив пляшку об голову відвідувача кафе (відео)

У Києві голий хлопець напав на відвідувачів кафе, які сиділи на літній терасі

18-річного неадеквата затримали очевидці та передали в руки поліції

У п’ятницю, 24 вересня, на вулиці Антоновича в місті Києві невідомий перехожий, який повністю оголеним проходив біля літньої тераси кафе, вдарив відвідувача пляшкою по голові. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Як розповіли поліцейським, які прибули на виклик, очевидці, невідомий перехожий підійшов до літньої тераси столичного кафе, дістав із смітника скляну пляшку і вдарив нею по голові одного з відвідувачів закладу. Розбитим залишком пляшки, так званою «розочкою», він спробував нанести поранення потерпілому та його товаришеві.

«26-річному потерпілому лікарі на місці надали першочергову медичну допомогу. Свідки події зупинили зловмисника та тримали до приїзду поліції», – сказано в повідомленні.

Цей випадок потрапив на відео, яке було опубліковане у Telegram-каналі Kievmap.

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Затриманим виявився уродженець Житомирської області, 2003 року народження. Він не міг пояснити мотиви свого вчинку, оскільки, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин.

«Дії правопорушника кваліфіковані як хуліганство, за яке передбачено покарання до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває», – повідомили у поліції.

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