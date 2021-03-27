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    Забрав понад 30 тисяч злотих: у Польщі за фішинг затримали українця

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    Поліція затримала громадянина України за підозрою у шахрайстві - Забрав понад 30 тисяч злотих: у Польщі за фішинг затримали українця
    Поліція затримала громадянина України за підозрою у шахрайстві

    Чоловік а підозрюють у заволодінні чужими грошима

    В Польщі затримали українця, який крав гроші з банківських рахунків. Лише за один раз йому вдалося обібрати жінку на 30 тисяч злотих.

    Про це повідомляє supertydzien.pl.

    Жінка у соцмережі побачила оголошення про конкурс від одного з банків, де в неї був рахунок. Вона вирішила взяти у ньому участь і перейшла за вказаним посиланням. Далі вона потрапила на сторінку, замасковану під сайт банку. У своєму обліковому записі вона ввела код, отриманий СМС-повідомленням, після чого система викинула її з аккаунту.

    Уночі увійшла на свій банківський рахунок і була шокована. З її рахунку за 2 перекази перевели майже 25 тисяч злотих, а з іншого рахунку, який належав її матері, у банкоматі двічі зняли по 3 тисячі злотих.

    Постраждала звернулася до поліції. Кіберполіціянти встановили рахунок, на який перераховували гроші. З’ясувалося, що він належить українцеві, який вже має за собою кілька злочинів.

    Чоловіка затримали. Згідно з рішенням суду він перебуватиме під арештом 3 місяці. За скоєне йому загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі. Гроші потерпілій не повернули.

    Теги: гроші жінка чоловік
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