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Шпигували за керівництвом столичних військкоматів. СБУ затримала ворожих агентів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шпигували за керівництвом столичних військкоматів. СБУ затримала ворожих агентів
СБУ

Один із зловмисників пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації

Служба безпеки викрила нових учасників агентурної мережі ФСБ, яка діяла в різних регіонах України. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого. Наразі затримано ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин», – йдеться в повідомленні.

Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва. Також він отримав завдання від ФСБ – потрапити «під легендою» в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.

Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.

За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення. Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.

Раніше повідомлялося, що СБУ заблокувала майже 30 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації.

Теги: СБУ Київ росія Україна

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