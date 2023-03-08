Спецпризначенці СБУ показали, як дроном знищили російський «Сонцепьок» (відео)

Ворожа машина була ліквідована прямо в момент її залпу

Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» прямо в момент її залпу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Спецпризначенці СБУ знищили російську техніку FPV-дроном «Друга армія світу» залишилась без ще одного «аналоговнєту». Працюємо далі до повної Перемоги України», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, триває 377 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.