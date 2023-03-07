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СБУ викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні «від імені» зарубіжних медіа

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні «від імені» зарубіжних медіа
СБУ звертається до громадян бути пильними і одразу повідомляти правоохоронцям про факти підозрілих «запитів» від не встановлених абонентів
фото ілюстративне

Для збору закритих відомостей ворог використовує професійні онлайн-форуми українських журналістів

Кіберфахівці Служби безпеки фіксують численні спроби спецслужб РФ отримати розвідувальну інформацію в Україні під виглядом діяльності представників іноземних медіа.  Для збору закритих відомостей ворог використовує спеціалізовані інтернет-платформи та професійні онлайн-форуми українських журналістів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На цих ресурсах окупанти розміщують інформаційні запити нібито від працівників відомих зарубіжних ЗМІ.

У своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів начебто для підготовки «сюжетів» або «документальних фільмів» про війну в Україні.

Насамперед ворога цікавлять відомості про результати російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі локації «прильотів» та їхні наслідки.

У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори «оголошень» обіцяють «гонорар».

Отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти.

Наразі Служба безпеки попереджає громадськість про такі спроби ворожої розвідувально-підривної діяльності і проводить комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

Крім того, СБУ звертається до громадян бути пильними і одразу повідомляти правоохоронцям про факти підозрілих «запитів» від не встановлених абонентів.

Заходи з викриття і нейтралізації загроз підривної діяльності російських спецслужб проводили співробітники Служби безпеки Львівської області.

Нагадаємо, головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань затримало у Києві колишнього співробітника одного з регіональних органів Служби, який підозрюється у дезертирстві.

Теги: ЗМІ СБУ ворог інтернет окупанти

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