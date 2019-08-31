За спробу дати патрульному хабар прикарпатцю загрожує до чотирьох років ув'язнення



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П’яний чоловік кілька разів пропонував поліцейським неправомірну вигоду

Працівники Управління патрульної поліції зупинили на вулиці Набережній в Івано-Франківську 30-річного водія автомобіля Opel Astra за порушення правил дорожнього руху. Як виявилось, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – тестер показав 2,78 проміле.

Далі чоловік кілька разів пропонував поліцейським неправомірну вигоду. На попередження інспекторів щодо кримінальної відповідальності за такі дії водій не реагував.

Він поклав 340 фунтів стерлінгів (за курсом НБУ становить 10 376 гривень) у службовий автомобіль, де інспектор виносив протокол.

Відразу після спроби підкупу працівник патрульної поліції викликав слідчо-оперативну групу Івано-Франківського відділення поліції ГУНП в області та письмово повідомив про факт.

Івано-Франківська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відкритому за фактом надання службовій особі неправомірної вигоди, за ч. 1 ст. 369 («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі») КК України.

За вчинене зловмисникові загрожує до 4 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.