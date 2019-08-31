Шахраї від імені Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в «Укроборонпромі»



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Шахраї були затримані співробітниками Військової прокуратури

Група шахраїв у складі чотирьох осіб, представляючись довіреними особами президента України, вимагали від колишнього співробітника ДП «Укрспецекспорт» передати їм 570 тис. доларів США за вирішення питання про призначення цієї особи на керівну посаду до державного концерну «Укроборонпром».

Про це повідомив заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

«Група недешевих і непростих шахраїв у складі чотирьох осіб, за попередньою змовою між собою, у період з липня 2019 по 30.08.2019, представляючись довіреними особами Президента держави, які призначені та перебувають на керівних посадах Офісу Президента України, вимагали від колишнього співробітника ДП «Укрспецекспорт» передати їм грошові кошти у сумі 570 000 доларів США за вирішення на вищому державному рівні питання про призначення цієї особи на керівну посаду до Державного концерну «Укроборонпром», – написав Матіос.

За його словами, людина, з якої вимагали кошти — прийшла із заявою до Військової прокуратури.

«30.08.2019 під час передачі частини суми в одному з офісів навпроти будівлі Офісу Президента у розмірі 250 000 доларів США, зазначені шахраї були затримані співробітниками Військової прокуратури, слідчим територіального управління ДБР у місті Києві за участю оперативників СБ України», – додав він.

Затримані особи обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).