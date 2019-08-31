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    Суд заарештував шахраїв, які діяли від імені Зеленського

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    Затримання шахраїв - Суд заарештував шахраїв, які діяли від імені Зеленського
    Затримання шахраїв
    Фото: ДБР

    Шахраїв заарештували з правом внесення застави

    Шахраїв, які від імені Офісу президента вимагали хабар за допомогу у призначенні на керівну посаду в «Укроборонпромі», заарештували з правом внесення застави.

    Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос у себе на сторінці Facebook.

    Протягом сьогоднішнього дня всі четверо осіб, які представлялися уповноваженими особами Офісу президента і були затримані за заволодіння 570 тис. доларів за нібито працевлаштування особи одним з керівників ДК «Укроборонпром», були арештовані.

    Зловмисників заарештували з правом внесення застави у розмірі 18 млн, 15 млн, 15 млн і 5 млн гривень кожному відповідно.

    За його словами, доказів їх шахрайської діяльності виявилося достатньо. Зазначимо, під час обшуку одного з приміщень було вилучено 40 аркушів А-4, на яких був список осіб і список сум, отриманих від них за призначення на керівні посади.

    Нагадаємо, у Києві затримали шахраїв, які від імені АП вимагали у колишнього чиновника «Укрспецекспорту» хабар за допомогу у призначенні на керівну посаду в держконцерні «Укроборонпром».

    За допомогу зловмисники вимагали 570 тисяч доларів. Правоохоронці затримали 4 осіб, а не двох зловмисників, як повідомлялося раніше. Затримання відбувалося в одному з офісів на вулиці Банковій, навпроти Офісу президента, при передачі грошових коштів у розмірі 250 тис. доларів.

    суд кримінал хабар Анатолій Матіос Укроборонпром Facebook
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