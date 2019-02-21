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    Викрито шахраїв, які торгували фейковими акціями Tesla

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    В Одесі затримано двох зловмисників, причетних до організації шахрайської схеми - Викрито шахраїв, які торгували фейковими акціями Tesla
    В Одесі затримано двох зловмисників, причетних до організації шахрайської схеми
    Фото: Прокуратура Києва

    Для реалізації злочинної схеми шахраями був створений інтернет-сайт псевдопредставництва американської компанії Tesla Motors Inc в Україні

    Прокуратурою Києва спільно з СБУ та Голосіївським управління Нацполіції викрито та припинено діяльність групи шахраїв, які під виглядом продажу цінних паперів американської компанії Tesla Motors Inc заволодівали коштами громадян. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Слідством встановлено, що для реалізації злочинної схеми учасниками групи був створений інтернет-сайт псевдопредставництва американської компанії Tesla Motors Inc в Україні, а також зареєстровані в Києві підприємства ТОВ «Тесла Груп Україна» та ТОВ «Насдак Груп Україна».

    Надалі на вказаному сайті за адресою http://tesla-group.com.ua була розміщена реклама цінних паперів корпорації Tesla та зазначено, що вже понад 4 роки ТОВ «Тесла Груп Україна» пропонує фізичним особам придбати цінні папери (акції та облігації) вказаної американської корпорації.

    У дійсності ніяких правочинів з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а грошові кошти, отримані від громадян, привласнювали.

    Збитки одному з заявників склали 120 тис. доларів США.

    21 лютого 2019 року за результатами слідчих дій у м. Одеса затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, двох зловмисників, причетних до організації шахрайської схеми.

    На даний час тривають обшуки та першочергові слідчі дії.

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    Викрито шахраїв, які торгували фейковими акціями Tesla
    Викрито шахраїв, які торгували фейковими акціями Tesla
    Викрито шахраїв, які торгували фейковими акціями Tesla
    Викрито шахраїв, які торгували фейковими акціями Tesla
    Викрито шахраїв, які торгували фейковими акціями Tesla
    Викрито шахраїв, які торгували фейковими акціями Tesla

    Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України. Санкція статей передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

    Прокуратура міста Києва звертається до всіх, хто постраждав від шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Тесла Груп Україна» та ТОВ «Насдак Груп Україна» з проханням звернутися з відповідною заявою до четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 38а або за телефоном 044-287-60-72.

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