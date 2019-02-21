Викрито шахраїв, які торгували фейковими акціями Tesla



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В Одесі затримано двох зловмисників, причетних до організації шахрайської схеми Фото: Прокуратура Києва

Для реалізації злочинної схеми шахраями був створений інтернет-сайт псевдопредставництва американської компанії Tesla Motors Inc в Україні

Прокуратурою Києва спільно з СБУ та Голосіївським управління Нацполіції викрито та припинено діяльність групи шахраїв, які під виглядом продажу цінних паперів американської компанії Tesla Motors Inc заволодівали коштами громадян. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Слідством встановлено, що для реалізації злочинної схеми учасниками групи був створений інтернет-сайт псевдопредставництва американської компанії Tesla Motors Inc в Україні, а також зареєстровані в Києві підприємства ТОВ «Тесла Груп Україна» та ТОВ «Насдак Груп Україна».

Надалі на вказаному сайті за адресою http://tesla-group.com.ua була розміщена реклама цінних паперів корпорації Tesla та зазначено, що вже понад 4 роки ТОВ «Тесла Груп Україна» пропонує фізичним особам придбати цінні папери (акції та облігації) вказаної американської корпорації.

У дійсності ніяких правочинів з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а грошові кошти, отримані від громадян, привласнювали.

Збитки одному з заявників склали 120 тис. доларів США.

21 лютого 2019 року за результатами слідчих дій у м. Одеса затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, двох зловмисників, причетних до організації шахрайської схеми.

На даний час тривають обшуки та першочергові слідчі дії.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України. Санкція статей передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Прокуратура міста Києва звертається до всіх, хто постраждав від шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Тесла Груп Україна» та ТОВ «Насдак Груп Україна» з проханням звернутися з відповідною заявою до четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 38а або за телефоном 044-287-60-72.