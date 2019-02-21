На Київщині чоловік зберігав зброю і вибухівку «для оборони села»



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Працівники поліції виявили у жителя Таращі пістолет «Форт-12р», номер якого знищений, та мисливський ніж Фото: Нацполіція

Поліцейські вилучили у жителів Київщини зброю та боєприпаси

На Богуславщині чоловік майстрував та зберігав зброю з вибухівкою за місцем проживання для оборони села. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, працівники Богуславської поліції за добровільною згодою 41-річного жителя села Митаївка провели обшук у його будинку. Там поліцейські виявили та вилучили виготовлені кустарним способом пістолет з маркуванням Stinger та гладкоствольну рушницю. Також вилучено 200 г пороху, 13 патронів калібру 9 мм. Чоловік пояснив, що заборонені речі він зберігав з метою оборони населеного пункту.

У місті Тараща працівники поліції перевірили за місцем проживання правопорушника, якому суд обрав міру запобіжного заходу домашній арешт на час досудового розслідування. Однак чоловіка поліцейські за місцем проживання не застали, а розшукали його на одній з місцевих вулиць. Під час поверхневого огляду працівники поліції виявили у нього пістолет «Форт-12р», номер якого знищений, та мисливський ніж.

Правопорушник розповів, що пристрій він знайшов близько місяця тому у Києві, де працював на будівництві.

За порушення умов домашнього арешту поліцейські Таращанського відділу поліції звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш сувору.

Вилучена зброя та боєприпаси у якості речових доказів направлені на проведення відповідних експертиз.

У всіх випадках відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.