Силовики провели масштабні навчання до виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навчання силовиків в Сєвєродонецьку, 21 лютого 2019 року Фото: Нацполіція

У навчаннях брали участь близько тисячі осіб - поліцейські, бійці Нацгвардії, співробітники ДСНС і курсанти університету МВС

У Сєвєродонецьку на навчально-тренувальній базі ДСНС пройшли тактичні навчання представників силових відомств щодо спільного реагування на можливі порушення і провокації під час проведення виборчої кампанії і в день проведення виборів.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Луганській області у четвер, 21 лютого.

Зазначається, що в навчаннях брали участь близько тисячі осіб - поліцейські, бійці Нацгвардії, співробітники ДСНС і курсанти місцевого університету внутрішніх справ.

«Розгорнутий Центральний пункт управління здійснював координацію роботи п'яти штабів. Територія навчань була оточена камерами відеоспостереження, які передавали до центрального пункту і штабів відео в режимі онлайн, що дозволяло керівникам стежити за діями кожної групи реагування та оперативно впливати і координувати дії з виконання поставлених завдань», - йдеться в повідомленні.

Під час навчань відпрацьовувалися різні тактико-спеціальні дії, з якими можуть зіштовхнутися правоохоронці в разі можливого ускладнення ситуації, як під час передвиборчої компанії, так і в день волевиявлення громадян.

До вашої уваги: