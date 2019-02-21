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    Силовики провели масштабні навчання до виборів

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    <p>Навчання силовиків в Сєвєродонецьку, 21 лютого 2019 року&nbsp;</p> - Силовики провели масштабні навчання до виборів

    Навчання силовиків в Сєвєродонецьку, 21 лютого 2019 року 

    Фото: Нацполіція

    У навчаннях брали участь близько тисячі осіб - поліцейські, бійці Нацгвардії, співробітники ДСНС і курсанти університету МВС

    У Сєвєродонецьку на навчально-тренувальній базі ДСНС пройшли тактичні навчання представників силових відомств щодо спільного реагування на можливі порушення і провокації під час проведення виборчої кампанії і в день проведення виборів.

    Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Луганській області у четвер, 21 лютого.

    Зазначається, що в навчаннях брали участь близько тисячі осіб - поліцейські, бійці Нацгвардії, співробітники ДСНС і курсанти місцевого університету внутрішніх справ.

    «Розгорнутий Центральний пункт управління здійснював координацію роботи п'яти штабів. Територія навчань була оточена камерами відеоспостереження, які передавали до центрального пункту і штабів відео в режимі онлайн, що дозволяло керівникам стежити за діями кожної групи реагування та оперативно впливати і координувати дії з виконання поставлених завдань», - йдеться в повідомленні.

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    Силовики провели масштабні навчання до виборів
    Силовики провели масштабні навчання до виборів
    Силовики провели масштабні навчання до виборів
    Силовики провели масштабні навчання до виборів
    Силовики провели масштабні навчання до виборів
    Силовики провели масштабні навчання до виборів
    Силовики провели масштабні навчання до виборів
    Силовики провели масштабні навчання до виборів
    Силовики провели масштабні навчання до виборів
    Силовики провели масштабні навчання до виборів
    Силовики провели масштабні навчання до виборів

    Під час навчань відпрацьовувалися різні тактико-спеціальні дії, з якими можуть зіштовхнутися правоохоронці в разі можливого ускладнення ситуації, як під час передвиборчої компанії, так і в день волевиявлення громадян.

     До вашої уваги:  

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