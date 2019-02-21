Силовики провели масштабні навчання до виборів
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Навчання силовиків в Сєвєродонецьку, 21 лютого 2019 року
У навчаннях брали участь близько тисячі осіб - поліцейські, бійці Нацгвардії, співробітники ДСНС і курсанти університету МВС
У Сєвєродонецьку на навчально-тренувальній базі ДСНС пройшли тактичні навчання представників силових відомств щодо спільного реагування на можливі порушення і провокації під час проведення виборчої кампанії і в день проведення виборів.
Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Луганській області у четвер, 21 лютого.
Зазначається, що в навчаннях брали участь близько тисячі осіб - поліцейські, бійці Нацгвардії, співробітники ДСНС і курсанти місцевого університету внутрішніх справ.
«Розгорнутий Центральний пункт управління здійснював координацію роботи п'яти штабів. Територія навчань була оточена камерами відеоспостереження, які передавали до центрального пункту і штабів відео в режимі онлайн, що дозволяло керівникам стежити за діями кожної групи реагування та оперативно впливати і координувати дії з виконання поставлених завдань», - йдеться в повідомленні.
Під час навчань відпрацьовувалися різні тактико-спеціальні дії, з якими можуть зіштовхнутися правоохоронці в разі можливого ускладнення ситуації, як під час передвиборчої компанії, так і в день волевиявлення громадян.
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