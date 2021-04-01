Спецпризначенці затримали злочинця, що кинув гранату в поліцейських (фото)

Особовий склад поліції Луганщини було піднято за тривогою

Співробітники поліції за участю бійців спецпідрозділу розшукали та затримали 39-річного мешканця м. Рубіжне, який вранці 1 квітня кинув гранату в поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Проведення спеціальної поліцейської операції завершено.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні вранці у м. Рубіжне наряд патрульної поліції в ході відпрацювання орієнтування в районі гаражного кооперативу біля 7 мікрорайону для перевірки документів зупинив водія мопеда. Водій, побачивши поліцейських, кинув у їх бік гранату та втік із місця події. Від вибуху гранати поліцейські не постраждали.

На місце події негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки та керівництво поліції. Враховуючи зухвалість злочину, факт використання вибухівки та небезпеку, яку може нести озброєний зловмисник для цивільного населення, начальником ГУНП в Луганській області була введена спеціальна поліцейська операція для встановлення місцезнаходження та затримання правопорушника. Особовий склад поліції Луганщини було піднято за тривогою.

Співробітники слідчо-оперативної групи під час огляду встановили, що зловмисник використав гранату РГД-5. Також на місці події виявили пістолет та гранату РГД-5, які він викинув, втікаючи від поліцейських. У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено місцезнаходження правопорушника. Спецпризначенці затримали його у власній квартирі, де він ховався у коробі ліжка.