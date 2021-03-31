На Вінниччині поліція знайшла зброю та бойові патрони у місцевого кримінального авторитета (відео)

Поліцейські вилучили нарізний мисливський карабін з ознаками переробки та 255 бойових патронів до автоматичної зброї

Такий злочин карається ув’язненням терміном до семи років

30 березня слідчі управління ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань шукаючи особу, підозрювану у вчиненні тяжкого злочину у складі організованої групи, провели санкціонований обшук в приміщеннях готельно-ресторанного комплексу у м. Вінниці, який належить особі, що має вплив в кримінальних колах регіону. Поліцейські вилучили нарізний мисливський карабін з ознаками переробки та 255 бойових патронів до автоматичної зброї, повідомляється у пресслужбі ГУНП у Вінницькій області.

Поліцейські вилучили нарізний мисливський карабін з ознаками переробки та 255 бойових патронів до автоматичної зброї.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександра Білого, в діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Такий злочин карається ув’язненням терміном до семи років. Триває слідство.

З власних джерел виданню NaПарижі стало відомо, що обшук відбувався у власника популярного закладу на «Чорнобилі» по вулиці Келецькій.

Тим часом, поліція провела масштабну спецоперацію із затримання злочинної групи, яка впродовж 2020-2021 років тероризувала жителів західної України. До її складу входили професійні спортсмени.