Справа Януковича: у суді хочуть допитати Порошенка, Турчинова і Парубія

Зі сторони обвинувачення у справі Януковича залишилися ще 23 свідки

Сторона обвинувачення має намір допитати як свідків у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича державній зраді нинішнього главу держави Петра Порошенка, секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, спікера парламенту Андрія Парубія. Про це нагадав прокурор Головної військової прокуратури



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Засідання суду у справі про держзраду Януковича

Зі сторони обвинувачення у справі Януковича залишилися ще 23 свідки

Сторона обвинувачення має намір допитати як свідків у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича державній зраді нинішнього главу держави Петра Порошенка, секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, спікера парламенту Андрія Парубія. Про це нагадав прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко.

Так, відповідаючи на запитання журналістів, кого ще планує допитати прокуратура, він сказав: «Це, наприклад, колишній керівник СБУ Наливайченко, Турчинов, Парубій, президент України Петро Порошенко та інші».

Кравченко зазначив, що зі сторони обвинувачення залишилися ще 23 свідки, з них ще троє працівників Управління державної охорони України.

Нагадаємо, 18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати