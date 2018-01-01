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    Справа Януковича: Дещиця розповів, хто просив Путіна ввести війська

    У лютому-березні 2014 року українська сторона неодноразово намагалася налагодити переговорний процес з Росією
    На засіданнях Радбезу ООН на початку березня 2014 року стало відомо, що до президента РФ Володимира Путіна з проханням про введення військ в Україну зверталися призначений Кремлем «прем'єр» окупованого Криму Сергій Аксьонов і екс-президент України Віктор Янукович. Про це у середу під час допиту в Оболонському райсуді заявив колишній
    • Сьогодні, 14:29
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    Андрій Дещиця
    Андрій Дещиця

    У лютому-березні 2014 року українська сторона неодноразово намагалася налагодити переговорний процес з Росією

    На засіданнях Радбезу ООН на початку березня 2014 року стало відомо, що до президента РФ Володимира Путіна з проханням про введення військ в Україну зверталися призначений Кремлем «прем'єр» окупованого Криму Сергій Аксьонов і екс-президент України Віктор Янукович.

    Про це у середу під час допиту в Оболонському райсуді заявив колишній міністр закордонних справ України у 2014 році, а нині - посол України в Польщі Андрій Дещиця.

    «На 1 березня ми знали про звернення Аксьонова, на 3 березня - вже про звернення Януковича. Це стало відомо на засіданнях Радбезу ООН», - сказав він.

    Також Дещиця повідомив, що у лютому-березні 2014 року українська сторона неодноразово намагалася налагодити переговорний процес з Росією, але РФ ігнорувала усі ці спроби.

    «Російська сторона ігнорувала спроби про налагодження контактів, зв'язку... Ми також направляли ноти протесту до Росії щодо агресії в Криму. Однак спочатку нам відповідали, що там не наші війська, а потім ніякої реакції не було», - зазначив дипломат.

    Він додав, що, починаючи з кінця лютого 2014 року, лише більш ніж через місяць після тиску, в тому числі і міжнародного, Росія погодилася на такі зустрічі.

    «Наскільки мені відомо, проведенню переговорів на рівні уряду, ВР, в. о. президента України російська сторона не сприяла і не погоджувалася на їх ведення», - наголосив Дещиця.

    Нагадаємо, у середу, 17 січня, в Оболонському районному суді Києва продовжився розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді. Сьогодні суд допитав колишнього міністра закордонних справ України, нинішнього посла України у Польщі Андрія Дещицю.

    Джерело: Укрінформ

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