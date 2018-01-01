Держзрада Януковича: суд допитає колишніх охоронців президента-втікача

Колишні охоронці Януковича бачили, як він утікав в Росію

Сьогодні Оболонський районний суд міста Києва продовжує розглядати по суті справу про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухають свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію. Також на час допиту свідків обвинувачення – колишніх охоронців



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Суд у справі Януковича

Колишні охоронці Януковича бачили, як він утікав в Росію

Сьогодні Оболонський районний суд міста Києва продовжує розглядати по суті справу про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Зокрема, сьогодні на засіданні заслухають свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

Також на час допиту свідків обвинувачення – колишніх охоронців Януковича – суд заборонив фото та відеозйомку

Про відповідне рішення оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

«Суд, порадившись на місці, ухвалив… кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо та телебаченню, а також проведення звукозапису із використанням стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду», – наголосив він.

Нагадаємо, 17 січня суд допитував посла України у Польщі, екс-міністра закордонних справ України Андрія Дещицю, який повідомив, що Янукович звертався до російської сторони з проханням ввести війська на територію України.

Нагадаємо, 10 січня Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 17 січня у судовому розгляді провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді, оскільки адвокати екс-президента відбули у відрядження.

Як повідомлялося, 11 грудня суд допитав міністра внутрішніх справ Аресена Авакова. Того ж дня у суді давав свідчення екс-прем'єр, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк.

У процесі про держзраду Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про спільництво як одну з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.