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    Кримінал

    Суд арештував майно і рахунки групи компаній російської «Татнєфті»

    Наразі арештовано 115 об&rsquo;єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів - Суд арештував майно і рахунки групи компаній російської «Татнєфті»
    Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів
    фото із російських ЗМІ

    «Татнєфть» постачає нафтопродукти для потреб міністерства оборони РФ

    Державне бюро розслідувань повідомляє, що у межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній. Вони засновані російською нафтовою компанією «Татнєфть», яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони Російської Федерації.

    Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

    Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень.

    Активи будуть передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), для здійснення заходів з управління ними.

    «Головне слідче управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора продовжує досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України щодо фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: росія окупанти нафтопродукти суд війна фінансування розслідування Україна Державне бюро розслідувань майно АРМА окупація #stoprussia
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    Суд арештував майно і рахунки групи компаній російської «Татнєфті»