Мобілізація розпочалася? Росіяни отримують дивні повістки (фото)
Росіяни надіслали фото повістки, яка стосувалася не лише «звіряння документів», а й «вручення мобілізаційного розпорядження»
Читачі надіслали в редакцію місцевого видання «Псковська губернія» фотографії двох повісток, отриманих від військового комісаріату міста Псков і Псковського району.
У нормально оформленій повістці мова про «уточнення документів військового обліку».
Також читачі надіслали фото повістки, яка стосувалася не лише «звіряння документів», а й «вручення мобілізаційного розпорядження». Щоправда, вона чомусь була надрукована на бланку від 2020 року і дивно заповнена: замість конкретної дати вказано «понеділок, середа», а замість того, що треба мати з собою, знову вказано розклад перерви на обід.
Відповідно до російського законодавства резервіст, який одержав мобілізаційне розпорядження, потрапляє у віртуальний склад, який формується в найкоротші терміни у разі оголошення в РФ загальної мобілізації, зазначають у виданні.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні вигідна загальна мобілізація в Росії, оскільки це прискорить крах путінського режиму.
Тим часом на Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.