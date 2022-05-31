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  4. Мобілізація розпочалася? Росіяни отримують дивні повістки (фото)
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    У світі

    Мобілізація розпочалася? Росіяни отримують дивні повістки (фото)

    В Росії триває неоголошена мобілізація&nbsp; - Мобілізація розпочалася? Росіяни отримують дивні повістки (фото)
    В Росії триває неоголошена мобілізація 
    фото: Псковська губернія

    Росіяни надіслали фото повістки, яка стосувалася не лише «звіряння документів», а й «вручення мобілізаційного розпорядження»

    Читачі надіслали в редакцію місцевого видання «Псковська губернія» фотографії двох повісток, отриманих від військового комісаріату міста Псков і Псковського району.

    В Росії почалися «уточнення документів військового обліку»

    В Росії почалися «уточнення документів військового обліку»

    У нормально оформленій повістці мова про «уточнення документів військового обліку».

    Також читачі надіслали фото повістки, яка стосувалася не лише «звіряння документів», а й «вручення мобілізаційного розпорядження». Щоправда, вона чомусь була надрукована на бланку від 2020 року і дивно заповнена: замість конкретної дати вказано «понеділок, середа», а замість того, що треба мати з собою, знову вказано розклад перерви на обід.

    Відповідно до російського законодавства резервіст, який одержав мобілізаційне розпорядження, потрапляє у віртуальний склад, який формується в найкоротші терміни у разі оголошення в РФ загальної мобілізації, зазначають у виданні.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні вигідна загальна мобілізація в Росії, оскільки це прискорить крах путінського режиму.

    Тим часом на Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.

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    Теги: росія окупанти війна мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Мобілізація розпочалася? Росіяни отримують дивні повістки (фото)