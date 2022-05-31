TikTok знищив акаунт російських телепропагандистів

Китайська соцмережа видалила контент кремлівського телеканалу

Німецькомовний акаунт російського пропагандистського медіапроєкту RT був повністю видалений у соцмережі TikTok. Про це у Telegram написала керівниця RT Маргарита Симоньян.

«Він і так був заблокований у ЄС. Але чомусь треба було його стерти зовсім», – поскаржилася на дії адміністрації кремлівська пропагандистка.

До того, за словами Симоньян, TikTok видаляв її персональний акаунт, але пізніше повернув.

Нагадаємо, що на початку березня компанія TikTok відмовилася виконувати вимоги Роскомнагляду і тимчасово призупинила роботу в Росії через тамтешній закон про «фейки».

Пізніше TikTok заборонив користувачам із РФ викладати ролики, навіть використовуючи VPN.

У квітні Apple видалив TikTok із App Store для російських користувачів.

Додамо, що аккаунти російського пропагандистського медіахолдингу RT банили та видаляли на багатьох соцмережах та відеохостингах. Так, ще 2019 року «проекти з мільярдами переглядів», за словами Симоньян, блокував Facebook.

2021 року кілька разів видаляв пропагандистські канали RT відеохостинг YouTube. Після видалення першого каналу російська медіа група створила новий, який проіснував лише кілька годин.

А після початку повномасштабної російсько-української війни країни Європи почали масово вимикати пропагандистські телеканали Кремля, зокрема, і RT.