Діряве ембарго. Чому шостий пакет санкцій розчарував прихильників України

У шостому пакеті санкцій немає повного ембарго на російську нафту і заборони росіянам купувати нерухомість у країнах ЄС

У ЄС цю конструкцію компромісів назвали «розумне нафтове ембарго»

Європейський союз нарешті ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії. Впродовж усього травня, поки цей документ узгоджували, йшлося і про нафтове ембарго, і про посилення обмежень для окремих персон.

Після місяця обговорень ЄС народив дуже компромісний документ, який продемонстрував повну відсутність єдності серед його членів, нерозуміння того, що насправді відбувається, та готовність принести мир у жертву власній вигоді.

Нафтове ембарго з винятком Угорщини

Суттєво зменшити дохід Росії від торгівлі нафтою – значить прискорити вичерпання її фінансових ресурсів для продовження війни, адже економіка РФ здебільшого зав’язана на доходах від продажу енергоносіїв. І серед усіх енергоносіїв саме на експорт нафти та нафтопродуктів припадає 71% від усіх енергодоходів. Продаж газу приносить 22%, вугілля – 7%.

ЄС імпортує з Росії 27% потрібної йому нафти. За даними Євростату, минулого року ЄС імпортував з Росії сирої нафти та нафтопродуктів на 71 млрд євро, а газу – на 18 млрд. Цифри коливаються, але й у попередні роки нафта давала РФ приблизно вдвічі більше європейських грошей, аніж газ. Тому саме ухвалення нафтового ембарго Євросоюзом є вкрай важливим для України.

За гучними словами «нафтове ембарго» у шостому пакеті криється лише обмеження, а не припинення купівлі країнами Євросоюзу нафти у країни-агресора. По-перше, заборона розповсюджується не на всіх членів ЄС: Угорщина продовжить безперешкодно купувати криваве паливо у РФ, адже Євросоюз звільнив її від нафтового ембарго.

Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – головний автор шостого санкційного пакету (Фото: Кабмін)

По-друге, купувати нафту і далі можна буде – тільки ту, що доставляється до країни-споживача не танкерами, а по трубах.

По-третє, навіть заборона на купівлю нафти, яку переправляють морем, навряд спрацює, адже трейдери давно навчилися її обходити. Про це вже писав «Главком: схема «невідоме призначення» дозволяє експортувати нафту з країн, що потрапили під санкції, – таких як Іран та Венесуела. Діє вона так: нафта з країни, на яку накладено ембарго, доправляється на великі судна у морі, змішується з іншою, на яку не накладено ембарго, після чого продукт вже не вважається підсанкційним і готовий до продажу. Такі схеми Росія активно прокручує вже не перший місяць.

До слова, у ЄС всю цю конструкцію з компромісів називають «розумне нафтове ембарго».

Щоправда Shell згодом таки відмовилася від нафтопродуктів, що містять російську сировину.

Слід також розуміти, що РФ за будь-яку ціну намагається утримувати продаж своїх нафтопродуктів на довоєнному рівні. Обсяги, які вона продавала європейцям, нині збуваються китайцям та індусам, щоправда, із шаленими дисконтами і логістичними складнощами.

Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила ввечері 30 травня, що Євросоюз сподівається відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії до кінця року.

Документ із шостим пакетом санкцій буде опубліковано 1 червня в офіційному журналі ЄС та набуде чинності (Фото: Reuters)

Фінансова допомога з неоголошеними умовами

Також фон дер Ляєн повідомила, що ЄС працює над наданням Україні допомоги у розмірі 9 млрд євро – на покриття поточних потреб. Першочергово ці гроші мають піти на виплату зарплат, пенсій тощо.

«Україна потребує невідкладної фінансової підтримки. Як ви знаєте, щомісяця Україні потрібно близько 5 млрд євро для підтримки базових виплат, таких як зарплати, пенсії тощо», – зазначила вона.

Щоправда, яку частину нам потім потрібно буде віддавати, бо це у борг – не уточнила. Раніше повідомлялося, що частина цієї допомоги виділяється у вигляді гранту, а частина – пільгових кредитів. ЄС досі не уточнює, яким саме буде співвідношення цих частин.

Кіпріотів зіпсувало квартирне питання?

У первинному вигляді, на початку травня, шостий пакет санкцій містив заборону росіянам та юридичним особам, зареєстрованим в РФ, купувати нерухомість у країнах Євросоюзу. Санкції мали поширюватися на росіян, які не є громадянами ЄС і не мають посвідки на проживання.

І якщо нафтове ембарго, у бодай якомусь вигляді, за винятком Угорщини ЄС таки протиснув, то заборонити рашистам купувати нерухомість не вийшло. За даними Bloomberg, через принципову позицію Кіпра, який непокоїло, що через у них станеться крах будівельної галузі.

Оптимістичний прогноз із Австралії

Колумніст австралійської газети The Sydney Morning Herald Стівен Бартоломеуш переконує: хоч і дуже поступово, але санкційна петля поступово затисне Росію. Він пише, що наслідки санкцій і неприйняття Заходом війни, а також методи, які Росія використовує для переслідування українців, поступово накопичуючись, призведуть до занепаду російської економіки.

Австралійський колумніст Стівен Бартоломеуш переконаний, що Росія неухильно прямує до радянських часів (Фото: vergewiki.com)

«Навіть без заборони ЄС на російську нафту і газ, російській економіці та її стандартам життя судилося неухильно погіршуватися. Без західних технологій обсяги видобутку нафти у Росії падають. Її внутрішній парк літаків скорочується через відсутність доступу до запчастин або обслуговування, а отже, РФ змушена розбирати свій повітряний флот на запчастини. Російська автомобільна промисловість була знищена відтоком іноземних виробників», – зазначає він.

Колумніст зазначає, що надійність телекомунікацій РФ підірвана через санкції на запчастини, а технології, як правило, страждають від відсутності доступу до напівпровідників. Отже, здатність замінити втрачені в Україні танки та озброєння опинилася під загрозою. Загальна промислова база Росії скорочується з тих самих причин.

«Росія неухильно прямує до радянських часів, коли існував дефіцит продовольства та товарів, і країна залежала від неякісних і технічно застарілих вітчизняних виробів», – пише автор і зазначає, що енергетичні санкції лише прискорять цей процес.

Наталія Сокирчук, «Главком»