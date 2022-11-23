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Суд над переданим РФ Медведчуком: процес триватиме, але буде закритим

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Суд над переданим РФ Медведчуком: процес триватиме, але буде закритим
Спеціальне судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого
фото з відкритих джерел

Переданого Росії кума Путіна продовжать судити в Україні 

Кримінальне переслідування в Україні народного депутата забороненої політичної партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, переданого Росії в рамках обміну, продовжується та здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia. Про це інформує Офіс генпрокурора.

«За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора колегією суддів Личаківського районного суду Львова розпочато спеціальне судове провадження стосовно народного депутата України, який обвинувачується у вчиненні державної зради і незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території. Спеціальне судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Судовий розгляд обвинувального акту у справі проводитиметься у закритому судовому засіданні задля уникнення розголошення таємниці, що охороняється законом», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні не вказано прізвище, але деталі справи вказують на те, що це Медведчук. Крім цього вказано, що в іншому кримінальному провадженні, так званій «вугільній справі», за підозрою народного депутата у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації, за клопотанням прокурорів судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

На майно Медведчука та майно пов’язаних з ним осіб накладено арешт.

Як відомо, 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його «не шкода віддати». Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення Медведчука задокументовано. 

У листопаді Медведчука з дружиною помітили в окупованому Криму. 

За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.

Як відомо, в Україні Медведчук фігурує одразу в кількох кримінальних справах: перешкоджання отриманню Україною дешевого вугілля з Південної Африки під час енергетичної кризи, замах на розкрадання природних ресурсів України, передання секретної інформації про Збройні сили, організація підривної діяльності тощо.

Теги: арешт майно прокурор розслідування Віктор Медведчук

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