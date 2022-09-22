Медведчук в обмін на дві сотні українських воїнів: деталі великого звільнення

Україна віддала Росії Медведчука в обмін на 215 полонених захисників

21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

«Зусиллями президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими додому повернулися 215 наших оборонців», – повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Кого звільнено з російського полону

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, – Герої України Денис Прокопенко («Редис») – командир Окремого загону спеціального призначення «Азов», Євгеній Бова – командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко – командир роти «Азову».

Звільнено з полону також Сергія Волинського («Волину»), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку «Азов» по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною «Азовсталі», Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з «Азовсталі» облетіли весь світ.

Додому їде також знаменита «Пташка» Катерина Поліщук – парамедик-доброволиця Національної гвардії України, яка своїм співом підтримувала бойовий дух воїнів у підземеллях «Азовсталі».

Повертається Мар’яна Мамонова, 30-річна військова лікарка, капітан медичної служби, яка перебуває на останніх місяцях вагітності.

Серед звільнених – військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби та ДССТ, а також двоє цивільних.

За даними штабу, 124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 – до рядового й сержантського складу.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

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Серед звільнених військових є ті, хто пережив теракт в Оленівці

У рамках обміну полоненими між Україною та РФ додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області. Йдеться про вісьмох українських захисників.

Медведчук в обмін на дві сотні захисників

Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників. Василь Малюк в ефірі телемарафону доповів президенту Володимиру Зеленському, що Україна обміняла «200 громадян України на Медведчука».

Сам Медведчук також надав згоду на це. Тож суд задовольнив клопотання прокурора.

«Медведчук – це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами держзрадник. Його провина повністю зафіксована у зібраних нами матеріалах… Під час роботи у справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу та затримали не одного держзрадника», – сказав Малюк.

За словами виконувача обов'язків глави СБУ, обмін Медведчука не вплине на подальший розгляд його справи, конфіскацію майна тощо.

Зустріч Зеленського зі звільненими «азовцями»

Президент Володимир Зеленський привітав командирів з полку «Азов» із поверненням з російського полону та подякував усім причетним до підготовки й проведення операції обміну. Спілкування відбувалося у відеоформаті.

Глава української держави назвав обмін великою перемогою і подякував усім причетним.

П'ять азовців наразі перебувають у Туреччині разом з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим і міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Відновлення здоров'я звільнених з полону українських військових

Українських військових, яких повернули додому з російського полону, розподіляють до лікарень для надання їм первинної медичної допомоги. Про це повідомила Асоціація родин захисників «Азовсталі». Наразі обміняні військовослужбовці розподіляються по медичних закладах України, де вони отримуватимуть первинну медичну допомогу.

Асоціація родин захисників «Азовсталі» просить суспільство та засоби масової інформації не турбувати героїв та дати їм час для адаптації. Зараз в пріоритеті – відновити здоров‘я військових після полону, забезпечити необхідною психологічною допомогою, та дати їм можливість насолодитися спілкуванням з родинами.