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Медведчук із дружиною засвітилися в окупованому Криму – соцмережі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Медведчук із дружиною засвітилися в окупованому Криму – соцмережі (відео)
скрін з відео

Марченко та Медведчука помітили на набережній Ялти

Віктор Медведчук, якого обміняли на 200 захисників України та передали до Росії, знайшовся у тимчасово окупованому Криму. Відповідне відео від очевидців з’явилося в соцмережах.

На відео, яке як зазначається зняте у Ялті, Медведчук та Марченко сидять у закладі харчування.

Зазначимо, що раніше у Кремлі заявляли, що не знають, де зараз знаходиться Медведчук.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.

Як відомо, в Україні Медведчук фігурує одразу в кількох кримінальних справах: перешкоджання отриманню Україною дешевого вугілля з Південної Африки під час енергетичної кризи, замах на розкрадання природних ресурсів України, передання секретної інформації про Збройні сили, організація підривної діяльності тощо.

До слова, сьогодні у тимчасово окупований Крим, ймовірно, завітала «бавовна».

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Теги: Україна Крим окупанти росія війна Віктор Медведчук

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