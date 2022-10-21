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Мін’юст хоче заборонити партію Медведчука

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мін’юст хоче заборонити партію Медведчука
Всеукраїнський громадський рух «Український вибір – право народу» була зареєстрована ще у 2008 році
фото з відкритих джерел

Дату розгляду справи ще не призначено

На початку жовтня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції про заборону громадської організації «Український вибір – право народу», яку очолює кум Володимира Путіна, проросійський політик, бізнесмен та медіавласник Віктор Медведчук.  Про це інформує рух «Чесно» із посиланням на судовий реєстр.

Дату розгляду цієї справи ще не призначено.

«Громадська організація «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір – право народу» була зареєстрована ще у 2008 році та стала інструментом повернення Віктора Медведчука в медійне поле та політику», – йдеться у повідомленні.

Піком активності «Українського вибору» стали 2012–2013 роки, коли організація на чолі з Медведчуком вела масштабну кампанію проти підписання Україною Асоціації з Європейським союзом та за інтеграцію до Митного союзу. Агресивна рекламна кампанія переконувала українців у тому, що асоціація з ЄС призведе до зростання цін, втрати робочих місць тощо. Один із різновидів реклами «Українського вибору» містив повідомлення: «Асоціація з ЄС – це одностатеві шлюби».

У березні 2021 року прокуратура провела обшуки в офісі «Українського вибору» у справі щодо сприяння представників організації окупації Криму.

Як повідомлялося, кум президента Росії Віктор Медведчук, якого нещодавно обміняли на полонених українських військових, усе ще має мандат народного депутата України. У Верховній Раді хочуть позбавити його мандата, однак спершу треба знайти підставу відповідно до законодавства. 

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Теги: суд партії Віктор Медведчук реєстр прокуратура втрати бізнесмен

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