Суд обрав зпробіжний захід учаснику злочинного угруповання Сенниченка

Підозрюваного взято під варту з альтернативою внесення 5,3 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави учаснику злочинного угруповання, яке очолював колишній голова Фонду держмайна (ФДМ) України. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

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«24 березня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому раднику голови ФДМУ – учаснику злочинної організації, яка протягом 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема «Одеського припортового заводу» та «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокуратури і застосував до зазначеного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,3 млн грн застави.

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У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу – до 20 травня 2023 року включно.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро викрили злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

Згодом стало відомо, що Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.