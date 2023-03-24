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Суд обрав зпробіжний захід учаснику злочинного угруповання Сенниченка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд обрав зпробіжний захід учаснику злочинного угруповання Сенниченка
фото: САП

Підозрюваного взято під варту з альтернативою внесення 5,3 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави учаснику злочинного угруповання, яке очолював колишній голова Фонду держмайна (ФДМ) України. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

«24 березня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому раднику голови ФДМУ – учаснику злочинної організації, яка протягом 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема «Одеського припортового заводу» та «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокуратури і застосував до зазначеного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,3 млн грн застави.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу – до 20 травня 2023 року включно.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро викрили злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

Згодом стало відомо, що Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

Теги: САП Дмитро Сенниченко Фонд державного майна суд

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