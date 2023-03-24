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Чистка кадрів у Фонді держмайна та митній службі: кого звільнив уряд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чистка кадрів у Фонді держмайна та митній службі: кого звільнив уряд
фото: Денис Шмигаль / Telegram

Дмитра Кліменткова звільнено з посади першого заступника голови Фонду державного майна

Кабінет міністрів України ухвалив ще кілька кадрових рішень. Про це повідомляє пресслужба уряду.

На своєму засіданні 24 березня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Віталія Загайного державним секретарем Міністерства у справах ветеранів.

Також сьогодні звільнено:

  • Дмитра Кліменткова з посади першого заступника голови Фонду державного майна;
  • Руслана Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро викрили злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

Згодом стало відомо, що Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

До слова, нещодавно Кабмін погодив звільнення очільників трьох областей.

Теги: митниця Кабмін уряд Фонд державного майна

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