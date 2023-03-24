Чистка кадрів у Фонді держмайна та митній службі: кого звільнив уряд

Дмитра Кліменткова звільнено з посади першого заступника голови Фонду державного майна

Кабінет міністрів України ухвалив ще кілька кадрових рішень. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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На своєму засіданні 24 березня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Віталія Загайного державним секретарем Міністерства у справах ветеранів.

Також сьогодні звільнено:

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Дмитра Кліменткова з посади першого заступника голови Фонду державного майна;

Руслана Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро викрили злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

Згодом стало відомо, що Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

До слова, нещодавно Кабмін погодив звільнення очільників трьох областей.