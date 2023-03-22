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Ексглава Фонду держмайна видавав себе за «викривача корупції», щоб усунути конкурентів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексглава Фонду держмайна видавав себе за «викривача корупції», щоб усунути конкурентів
фото з відкритих джерел

Сенниченко забезпечив укладення договору між Одеським припортовим заводом та ТОВ «Агрогазтрейдинг» на невигідних для Одеського заводу умовах

Ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів. Про це повідомляють представники НАБУ.

Зазначається, що Сенниченко та його наближена особа, в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» та власник ТОВ «Агрогазтрейдинг» незаконно продовжували дію додаткових угод про переробку газу в карбамід та аміак на невигідних для заводу умовах.

«У той же час паралельно з реалізацією корупційної схеми до голови ФДМУ звернувся представник іншого потенційного постачальника для Одеського припортового заводу. З метою усунення конкурента голова ФДМУ вирішив стати викривачем», – зазначають в НАБУ.

22 червня 2020 року він звернувся з відповідною заявою до НАБУ. Після цього посадовець продовжив виконання власних злочинних планів. 23 червня Сенниченко забезпечив укладення нового договору між Одеським припортовим заводом та ТОВ «Агрогазтрейдинг» на невигідних для Одеського заводу умовах.

«Як згодом виявили детективи і прокурори, про факти надання неправомірної вигоди тодішній керівник ФДМУ повідомляв, щоб усунути «конкурентів», аби лише підконтрольна його злочинній організації компанія могла заробити», – додали в Бюро.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро викрили злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

Теги: НАБУ Фонд державного майна Дмитро Сенниченко

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