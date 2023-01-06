Суд після скандалу повернув корегувальницю з Харкова під варту

Дар’ю Кригіну було затримано у квітні 2022 року

Жінці продовжили тримання під вартою до 19 лютого без внесення застави

Дар’ю Кригіну, яка ймовірно корегувала вогонь по Харкову знову повернули під варту. Сьогодні суд частково задовольний апеляційну скаргу, передає «Суспільне.Харків».

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Жінці продовжили тримання під вартою до 19 лютого 2023 року без внесення застави.

«Ми не погоджуємося з цим рішенням, але будемо його виконувати. Ми продовжуємо наполягати, що вона є невинуватою. Наразі є відповідні висновки за результатами експертизи поліграфа, які вказують, що вона ніяких злочинів не вчиняла. Ми дотримуємося цієї позиції. Виконуємо всі обов'язки, які були покладені попередньою ухвалою», – прокоментував рішення суду адвокат Олександр Дударєв.

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Нагадаємо, суд у Харкові продовжив до 19 лютого 2023 року тримання Кригіної під вартою. Водночас Феміда застосувала можливість внесення застави у розмірі 496 тис. грн, після чого обвинувачена може вийти на волю.

5 січня 2023 року прокурор оскаржив рішення суду першої інстанції у Харківському апеляційному суді. Кінцевого рішення наразі не прийнято.

За даними харківських ЗМІ, Дар’ю Кригіну було затримано у квітні 2022 року. Слідчі встановили, що 29-річна Дар'я Кригіна приїхала до Харківської області з тимчасово окупованої території й за завданням куратора встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.