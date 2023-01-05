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Суд дозволив корегувальниці з Харкова вийти на волю: подробиці скандалу

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд дозволив корегувальниці з Харкова вийти на волю: подробиці скандалу
Обвинувачена має родичів на тимчасово окупованої території України, до яких може виїхати з метою уникнення відповідальності, вважає прокурор
фото з соцмереж

Феміда продовжила арешт обвинуваченої з можливістю внесення застави у розмірі 496 тис. грн

У Харкові суд продовжив до 19 лютого 2023 року тримання під вартою Дар’ї Кригіної, обвинуваченої у передачі окупантам координат Збройних сил України. Водночас Феміда застосувала можливість внесення застави у розмірі 496 тис. грн, після чого обвинувачена може вийти на волю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Дзержинського районного суду Харкова від 22 грудня.

У суді прокурор наполягав: Кригіну варто залишити під арештом, оскільки існують ризики переховування від слідства. Зокрема, обвинувачена має родичів на тимчасово окупованої території України, до яких може виїхати з метою уникнення відповідальності.

Захисник Кригіної заперечив аргументам прокурора. За його словами, сторона обвинувачення не підтвердила озвучені ризики відповідними доказами. Натомість він переконував, що його клієнтка не має намірів переховуватися, має постійне місце проживання у Харкові (Кригіна народилася в Антрациті Луганської області, яке з 2014 року під окупацією росіян та їхніх маріонеток – «Главком»). Тому просив застосувати до Кригіної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням електронного браслета.

Під час вивчення доказів сторін суд наголосив: запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, за передбачено покарання понад п’ять років позбавлення волі. Злочин, у вчиненні якого обвинувачується Дар’я Кригіна, належить до категорії особливо тяжких і карається до дванадцяти років в’язниці.

Разом з тим, суд зауважив, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам. У цьому ж місці Феміда процитувала практику Європейського суду з прав людини, а далі заявила: з 21 квітня 2022 року обвинувачена перебуває під вартою. І ризики, на які посилається прокурор, суттєво зменшились. Тому суд, як альтернативу, призначив обвинуваченій грошову заставу.

5 січня 2023 року прокурор оскаржив рішення суду першої інстанції у Харківському апеляційному суді. Кінцевого рішення наразі не прийнято.

За даними харківських ЗМІ, Дар’ю Кригіну було затримано у квітні 2022 року. Слідчі встановили, що 29-річна Дар'я Кригіна приїхала до Харківської області з тимчасово окупованої території й за завданням куратора встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.

За координатами, які надала Кригіна, російські окупанти скоригували вогонь по об'єктах у центрі Харкова. Внаслідок цих обстрілів були загиблі та поранені.

Крім того, слідство встановило, що Кригіна навчалася у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, її однокурсником був заступник голови Харківської обласної ради Богдан Мальований, у якого знайшли паспорт громадянина Росії.

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Теги: Харків росія війна шпигун колабораціонізм

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