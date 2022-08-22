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СБУ викрила корегувальників, які здавали окупантам позиції Himars

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила корегувальників, які здавали окупантам позиції Himars
Чоловіки збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об’єктів критичної інфраструктури
Служба безпеки України

Для комунікації з РФ підозрювані використовували російську соцмережу

У ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів Донеччини Служба безпеки України затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Насамперед зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем Himars», – йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловіки збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об’єктів критичної інфраструктури. Встановлено, що за їхньою «наводкою» агресори здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове.

За даними слідства, зловмисники тримали зв’язок з бойовиками терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях сходу України. Одержану розвідінформацію вони передавали через одного з посадовців так званої «народної міліції ДНР», надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах. А для комунікації між собою використовували російську соцмережу «Вконтакте».

СБУ викрила корегувальників, які здавали окупантам позиції Himars фото 1

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів країни-агресорки, які намагалися зібрати розвіддані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів. Для цього вони намагались влаштуватися до лав логістичних підрозділів Збройних сил України.

Теги: війна в Україні ЗСУ окупанти

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