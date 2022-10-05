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Корегували удари по підрозділах ЗСУ. Правоохоронці затримали двох агентів РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Корегували удари по підрозділах ЗСУ. Правоохоронці затримали двох агентів РФ
фото: пресслужба СБУ

Співробітники СБУ своєчасно встановили місцезнаходження зловмисниць

Правоохоронці затримали коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на півдні та сході. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України викрила двох російських агентів в Одеській і Донецькій областях. Вони розвідували місця дислокації і маршрути переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні та сході України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в однієї із поплічниць ворога вилучено топографічну карту та схему з координатами тимчасового розташування підрозділу ЗСУ на Одещині. 

Саме по ньому окупанти планували здійснити масований ракетний удар.

Втім, співробітники СБУ своєчасно встановили місцезнаходження зловмисниці і затримали її на спробі передачі розвідданих.

За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, яку спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів вона потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово «афішувала» серед оточуючих.

Для збору розвідувальної інформації вона приховано спостерігала за об’єктами, визначала їх геолокацію та робила відповідні позначки на карті.

Зібрані відомості вона планувала передати представникам країни-агресора через анонімні месенджери.

Ще одну ворожу поплічницю затримали у Покровському районі на Донеччині. Зловмисниця намагалась передати окупантам закриту інформацію про дислокацію та кількість особового складу одного з підрозділів ЗСУ.

Контррозвідники СБУ встановили, що вона була завербована російськими спецслужбами у серпні цього року. Її «зв’язковим» був учасник терористичної організації «днр», який давав вказівки щодо проведення розвідувально-підривної діяльності.

Насамперед ворога цікавила інформація про розташування бойових позицій українських військ та оборонних споруд на території району. Для комунікації використовували закритий канал електронного зв’язку.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру за вчинені ними злочини. Одній з них уже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині.

Теги: окупанти референдум СБУ ЗСУ державна зрада

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