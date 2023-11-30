Суд у РФ засудив українського військового до 12 років колонії
Запорожець визнав провину і вимагав, щоб його визнали військовополоненим
У Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця. Про це пише пропагандистське видання ТАСС.
Слідство у РФ звинуватило чоловіка у нібито замаху на вчинення теракту в Херсоні 9 травня 2022 року, коли місто було в окупації. Прокурор вимагав призначити йому 13 років колонії.
Запорожець визнав провину і вимагав, щоб його визнали військовополоненим і поводилися з ним в рамках 3-ї Женевської конвенції. Він має намір оскаржити вирок.
«Головною умовою при розробці плану операції було виключення жертв серед мирного населення. Оскільки окупаційною владою була введена комендантська година, наявність цивільних людей о 3 годині ночі на вулиці було виключено», – розповів чоловік.
Запорожця затримали і привезли в будівлю Херсонської військової адміністрації, де били і катували. Крім того, він три місяці піддавався катуванням, побиттям і тортурам струмом.
«Все вищеперелічене я оголошую, щоб передати суду головну думку: на території Херсона стався злочин – він був скоєний не мною, громадянином України, який захищає свою батьківщину і виконує конституційний обов'язок і дану присягу. Було скоєно злочин військовослужбовцями РФ, обстріляні житлові будинки, знищені житлові споруди, я був викрадений і піддався тортурам, мене незаконно вивезли на територію Автономної Республіки Крим», – заявив він.
Нагадаємо, так званий суд «ДНР» у середу, 1 листопада, засудив трьох українських військових за надуманими статтями.
Коментарі — 0