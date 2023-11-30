Суд у РФ засудив українського військового до 12 років колонії

Суд визнав Павла Запорожця винним у нібито замаху на вчинення теракту в Херсоні 9 травня 2022 року

Запорожець визнав провину і вимагав, щоб його визнали військовополоненим

У Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця. Про це пише пропагандистське видання ТАСС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідство у РФ звинуватило чоловіка у нібито замаху на вчинення теракту в Херсоні 9 травня 2022 року, коли місто було в окупації. Прокурор вимагав призначити йому 13 років колонії.

Запорожець визнав провину і вимагав, щоб його визнали військовополоненим і поводилися з ним в рамках 3-ї Женевської конвенції. Він має намір оскаржити вирок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Головною умовою при розробці плану операції було виключення жертв серед мирного населення. Оскільки окупаційною владою була введена комендантська година, наявність цивільних людей о 3 годині ночі на вулиці було виключено», – розповів чоловік.

Запорожця затримали і привезли в будівлю Херсонської військової адміністрації, де били і катували. Крім того, він три місяці піддавався катуванням, побиттям і тортурам струмом.

«Все вищеперелічене я оголошую, щоб передати суду головну думку: на території Херсона стався злочин – він був скоєний не мною, громадянином України, який захищає свою батьківщину і виконує конституційний обов'язок і дану присягу. Було скоєно злочин військовослужбовцями РФ, обстріляні житлові будинки, знищені житлові споруди, я був викрадений і піддався тортурам, мене незаконно вивезли на територію Автономної Республіки Крим», – заявив він.

Нагадаємо, так званий суд «ДНР» у середу, 1 листопада, засудив трьох українських військових за надуманими статтями.