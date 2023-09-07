Так званий суд «ДНР» засудив українського військового до 26 років позбавлення волі

Так званий «Верховний суд ДНР» засудив водія медичного пункту Костянтина Сичака до 26 років позбавлення волі

Створений Росією так званий «Верховний суд ДНР» в тимчасово окупованій РФ частині Донецької області засудив водія медичного пункту батальйону оперативного призначення 21-ї окремої бригади Національної гвардії України Костянтина Сичака до 26 років позбавлення волі. Його звинуватили у скоєнні «воєнних злочинів» у Маріуполі. Про це повідомляє Крим.Реалії.

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Як стверджує Слідчий комітет Росії, у березні 2022 року Сичак, обороняючи Маріуполь, отримав наказ «про насильницьке утримання влади шляхом скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств мирних громадян, які не беруть участь у збройному конфлікті». Виконуючи його, Сичак та інші українські військові нібито двічі обстріляли автомобілі, де знаходилися цивільні. В результаті, за твердженням комітету, одного чоловіка було поранено і ще троє загинули на місці. Слідком РФ повідомляє, що Сичак нібито визнав свою провину і покаявся у скоєному.

Зокрема, це не перший вирок, який підконтрольний Росії суд ухвалює українським військовим. Дев'ятого липня 2022 року так званий суд «ДНР» засудив до страти британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма. Через два місяці їх було звільнено внаслідок обміну полоненими.

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Раніше суди так званих «ЛНР» та «ДНР» засудили до 13 років колонії суворого режиму українського правозахисника, координатора проєкту «Без кордонів» Максима Буткевича; Віктора Похозія – до 8,5 років колонії, Владислава Шеля – до 18,5 років колонії, Андрія Незнамова – до 12 років колонії суворого режиму, військовослужбовця ЗСУ Андрія Петренка – до 22 років, військовослужбовця полку «Азов» Національної гвардії України Олексія до довічного ув'язнення в колонії суворого режиму.

До слова, Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному «голові уряду» терористичної організації «ДНР» – громадянину Росії Віталію Хоценку.