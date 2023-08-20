Пропагандист Сладков з посмішкою розповів, як бойовики «ДНР» знущалися з донеччан
Про підвали та тортури Сладков розповідає із задоволеною посмішкою
Російський пропагандист Сладков із ностальгією згадує про те, як у 2014 році в Донецьку бойовики «ДНР» за будь-яку провину викрадали і садили на підвал мешканців Донбасу, а також використовували рабську працю викрадених людей, змушуючи їх копати окопи.
Сладков каже, що таких рабів назвали роботами. Насправді їх називали «робокопами», бо змушували копати. Мій знайомий був таким «робокопом» і копав окопи в районі Саур-Могили, а потім утік.
Сладков відкритий садист, знущання з людей явно доставляють йому насолоду. Про підвали та тортури він розповідає із задоволеною посмішкою.
Все це називається в Росії «допомогою Донбасу» та денацифікацією. Вони цілком серйозно вважають, що такий «русскій мір» може бути привабливим і щиро не розуміють, чому українці не хочуть так жити.
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