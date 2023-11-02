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Так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових
Оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Одного українця засудили до довічного ув'язнення, ще двох до 30 років за ґратами

Так званий суд «ДНР» у середу, 1 листопада, засудив трьох українських військових за надуманими статтями. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До довічного ув'язнення засудили начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали бійці 56 ОМПБр: гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин.

Лубінець наголосив, що оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий «суд» – це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії.

«Ухвалені так званими «судами» квазіутворень (на кшталт «ДНР») вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території», – зазначив уповноважений ВР з прав людини.

За його словами, світова спільнота має посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських громадян.

Нагадаємо, створений Росією так званий «Верховний суд ДНР» в тимчасово окупованій РФ частині Донецької області засудив водія медичного пункту батальйону оперативного призначення 21-ї окремої бригади Національної гвардії України Костянтина Сичака до 26 років позбавлення волі.

Теги: росія «ДНР» правосуддя злочин

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