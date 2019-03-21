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    Кримінал

    Суд заарештував всіх підозрюваних у вбивстві військового на Харківщині

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    Суд заарештував всіх підозрюваних у вбивстві військового на Харківщині

    Підозрювані у вбивстві - підлітки 15, 16 і 18 років і 22-річна мешканка Харкова

    Чугуївський міський суд Харківської області обрав запобіжний захід для всіх підозрюваних у вбивстві військовослужбовця - всі четверо були арештовані терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

    Відповідне рішення суд прийняв на засіданні 20 березня стосовно 22-річної Катерини Борисенко, 16-річного Максима Коломійця та 15-річного Данила Яроша.

    Рішення про арешт 18-річного Дениса Собченко було прийнято 19 березня.

    Нагадаємо, раніше в Чугуєві Харківської області знайшли труп військовослужбовця контрактної служби з ознаками насильницької смерті. Тіло солдата 1992 року народження виявили в лісосмузі, неподалік від військової частини, в якій він служив. Пізніше правоохоронці затримали групу осіб, причетних до злочину. Ними виявилися місцеві підлітки 15, 16 і 18 років і 22-річна мешканка Харкова.

    Під час вживання алкоголю дівчина розповіла хлопцям, що 26-річний хлопець нібито її зґвалтував. Також вона повідомила, що у нього є банківська карта, на якій багато грошей, і запропонувала хлопцям за винагороду вбити чоловіка.

    Зловмисники вивели загиблого до лісу і завдали йому кілька ударів ножем по голові, кінцівках і тулубі. Після того, як потерпілий знепритомнів, підлітки забрали його одяг та інші речі, спалили і залишили місце злочину.

    До слова, 19 березня на Харківщині у Чугуївському районі біля кафе вибухнула граната в результаті чого пошкоджено газель та легковий автомобіль.

    Джерело: Українські новини

    суд кримінал вбивство арешт військові Харківщина
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