На Харківщині біля кафе вибухнула граната
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В результаті події пошкоджені автомобілі «Газель» та легковик
Сьогодні, 19 березня, на Харківщині у Чугуївському районі біля кафе вибухнула граната в результаті чого пошкоджено газель та легковий автомобіль. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
За попередніми висновками експертів, в Чугуєві на ділянці клумби, прилеглої до дороги «Київ-Харків-Довжанський», стався вибух ручної гранати РГД-5. Внаслідок вибуху в автомобілі «Газель» посипалося скло та пошкоджено легковик. Автівка знаходилася на стоянці. Ніхто з громадян не постраждав.
Речові докази вилучені та направлені на дослідження.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Чугуївського відділу поліції.
Вирішується питання щодо кваліфікації події.
Всі обставини пригоди наразі встановлюють працівники поліції.
Нагадаємо, у МВС розповіли, що українців лякають бійками та вибухами на виборчих дільницях: у кількох регіонах України діють «колл-центри», що залякують громадян різними способами, щоб ті не йшли на вибори. Зараз поліція розслідує такі випадки у Харкові, Києві, в інших областях.