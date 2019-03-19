На Харківщині біля кафе вибухнула граната



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Фото: hk.npu.gov.ua

В результаті події пошкоджені автомобілі «Газель» та легковик

Сьогодні, 19 березня, на Харківщині у Чугуївському районі біля кафе вибухнула граната в результаті чого пошкоджено газель та легковий автомобіль. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

За попередніми висновками експертів, в Чугуєві на ділянці клумби, прилеглої до дороги «Київ-Харків-Довжанський», стався вибух ручної гранати РГД-5. Внаслідок вибуху в автомобілі «Газель» посипалося скло та пошкоджено легковик. Автівка знаходилася на стоянці. Ніхто з громадян не постраждав.

Речові докази вилучені та направлені на дослідження.

Фото: hk.npu.gov.ua

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Чугуївського відділу поліції.

Вирішується питання щодо кваліфікації події.

Всі обставини пригоди наразі встановлюють працівники поліції.

Нагадаємо, у МВС розповіли, що українців лякають бійками та вибухами на виборчих дільницях: у кількох регіонах України діють «колл-центри», що залякують громадян різними способами, щоб ті не йшли на вибори. Зараз поліція розслідує такі випадки у Харкові, Києві, в інших областях.