Суд звільнив з-під варти підозрюваного в корупції заступника мера Миколаєва

Cуд частково задовольнив скаргу адвокатів Коренєва, які просили звільнити його з-під варти і визнати затримання незаконним

Вищий антикорупційний суд України звільнив з-під варти у залі суду заступника Миколаївського міського голови, директора департаменту ЖКГ міськради Сергія Коренєва. Він підозрюється у справі про привласнення понад 26,8 млн гривень. Відповідне рішення суд ухвалив під час засідання у четвер, 12 серпня.

У суді зазначили, що в судовому засіданні «не знайдено підтвердження, що Коренєва намагався уникнути відповідальності, покинувши межі України».

Таким чином, суд частково задовольнив скаргу адвокатів Коренєва, які просили звільнити його з-під варти і визнати його затримання незаконним, адже на час затримання Коренєв перебував у законній відпустці і їхав відпочивати з родиною.

Також суддя зазначила, що в її повноваження не входить визнавати затримання Коренєва законним чи незаконним. У цій частині скаргу захисту не було задоволено.

Нагадаємо, НАБУ викрило посадовців Миколаївської міськради на розкраданні 27 млн грн. Учасниками схеми слідство вважає вісім осіб:

заступника Миколаївського міського голови;

першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради;

директорів шести приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради.

Посадовців Миколаївської міськради та двох керівників компаній затримали, іншим особам повідомлено про підозру.

Всім вісьмом учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Мера Миколаєва також повісткою викликано до НАБУ для проведення слідчих дій.

До слова, киянка «продавала» посаду голови Миколаївської ОДА за $600 тисяч.

Джерело: nv.ua