НАБУ викрило посадовців Миколаївської міськради на розкраданні 27 млн грн

Посадовців Миколаївської міськради та двох керівників компаній затримали, іншим особам повідомлено про підозру

У вівторок, 10 серпня, детективи НАБУ вкрили посадовців Миколаївської міської ради на розкраданні понад 26,8 млн гривень. Ці кошти мали піти на реконструкцію Соборної площі в Миколаєві. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Наразі учасниками схеми слідство вважає вісім осіб:

заступника Миколаївського міського голови;

першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради;

директорів шести приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради.

Посадовців Миколаївської міськради та двох керівників компаній затримали, іншим особам повідомлено про підозру.

Всім вісьмом учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Мера Миколаєва також повісткою викликано до НАБУ для проведення слідчих дій.

За даними НАБУ, у 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Як встановило слідство, заступник Миколаївського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного ТОВ, яке і виконало роботи. Однак, як засвідчила експертиза, роботи проведено за завищеними цінами, в результаті чого завдано понад 26,8 млн грн збитків місцевій громаді.