За підозрюваного в хабарництві голову Харківської облради внесли заставу

Суд не розголошує прізвище особи, яка внесла заставу

У вівторок, 10 серпня, за голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі понад 1 млн гривень, внесли майже 3 млн гривень застави. Про це «РБК-Україна» сказала представниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.

«Сьогодні за голову Харківської облради внесено заставу в розмірі 2 996 400 гривень. Заставу внесла особа, прізвище якої ми не можемо розголошувати», – розповіла Чемерис.

Нагадаємо, 5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,9 млн гривень. Він був зобов'язаний внести цю суму протягом п’яти днів.

Того ж тижня голову Харківської облради Товмасяна вигнали із «Слуги народу».

Раніше Артуру Товмасяну повідомили про підозру в отриманні хабаря.

22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

29 липня заступник голови Харківської облради вийшов під заставу у майже 5 млн.