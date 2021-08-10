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    За підозрюваного в хабарництві голову Харківської облради внесли заставу

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    Голову Харківської обласної ради&nbsp;Артура Товмасяна підозрюють в отриманні хабаря - За підозрюваного в хабарництві голову Харківської облради внесли заставу
    Голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна підозрюють в отриманні хабаря
    Фото: newsroom.kh.ua

    Суд не розголошує прізвище особи, яка внесла заставу

    У вівторок, 10 серпня, за голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі понад 1 млн гривень, внесли майже 3 млн гривень застави. Про це «РБК-Україна» сказала представниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.

    «Сьогодні за голову Харківської облради внесено заставу в розмірі 2 996 400 гривень. Заставу внесла особа, прізвище якої ми не можемо розголошувати», – розповіла Чемерис.

    Нагадаємо, 5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,9 млн гривень. Він був зобов'язаний внести цю суму протягом п’яти днів.

    Того ж тижня голову Харківської облради Товмасяна вигнали із «Слуги народу».

    Раніше Артуру Товмасяну повідомили про підозру в отриманні хабаря.

    22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

    За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

    Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

    Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

    29 липня заступник голови Харківської облради вийшов під заставу у майже 5 млн.

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    Теги: Харків корупція в Україні хабар місцева влада Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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    За підозрюваного в хабарництві голову Харківської облради внесли заставу