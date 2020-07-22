Суддя з Одеси отримав сім років в'язниці за хабар



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Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги

Cуддя отримав $2,5 тис неправомірної вигоди за розгляд справи та ухвалення судового рішення на користь громадянина

Вищий антикорупційний суд 22 липня 2020 року оголосив обвинувальний вирок одному з районних суддів міста Одеси, який обвинувачений в отриманні хабара. Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що суддя отримав $2,5 тис неправомірної вигоди за розгляд справи та ухвалення судового рішення на користь громадянина.

«Установлено, що вказаний суддя з 2017 року розглядав позов жителя міста до одного з підприємств щодо визнання недійсним рішення про виділення квартири працівнику цього підприємства, а в якості третьої особи на стороні відповідача був залучений власник квартири.

Раніше аналогічний позов, але іншого позивача, вже був розглянутий судами, у тому числі Верховним Судом, та у його задоволенні було відмовлено. Незважаючи на такі обставини, фактично протягом 1,5 років судовий розгляд цим суддею не здійснювався», - йдеться у повідомленні.



Натомість, у березні минулого року суддя запропонував представнику власника квартири надати йому неправомірну вигоду за прискорення розгляду цієї справи та ухвалення у ній позитивного рішення.



29 березня 2019 року прокурорами САП спільно з оперативними працівниками Служби безпеки України та детективами НАБУ було задокументовано факт отримання суддею $2500 неправомірної вигоди.



Суд зваживши на докази, які були зібрані в рамках досудового розслідування, визнав суддю винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки з конфіскацією майна.



Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.