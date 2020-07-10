У Києві адвокат вимагав від клієнта понад пів мільйона гривень для підкупу судді (фото)



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Правоохоронці затримали адвоката одразу після одержання ним коштів Фото: Нацполіція

Адвокат намагався за 570 тис. грн «придбати» судове рішення на користь свого клієнта

У четвер, 9 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції за керівництва прокуратури Києва затримали адвоката одразу після одержання ним коштів для подальшої передачі судді Оболонського районного суду.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Встановлено, що адвокат підбурив представника свого клієнта до надання неправомірної вигоди працівнику столичного суду. За 570 тисяч гривень адвокат обіцяв рішення, відповідного до якого приватне підприємство буде зобов’язане виплатити клієнту 7 мільйонів гривень. Однак, цю суму зловмисник не збирався передавати судді, а хотів нею заволодіти.

Наразі адвокатові повідомлено про підозру за шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Прокуратура вже звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 570 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 9 липня детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили «на гарячому» особу, яка намагалася за $800 тис. підкупити голову Фонду державного майна України.