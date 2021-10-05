У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)

Вогнеборці врятували дев'ятеро людей, з яких двоє дітей

У передмісті Дніпра у селищі Дослідне на вулиці Науковій вночі загорілася житлова кімната у триповерховому гуртожитку.

За повідомленням головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області, пожежа виникла на другому поверсі будинку й дим від займання швидко заполонив коридори.

Люди були відрізані димом від виходів з будівлі. Їх евакуювали за допомогою драбини з вікон.

Загалом з другого та третього поверхів зняли шістьох дорослих та двох дітей. Ще сімох дорослих та трьох дітей було виведено на свіже повітря у супроводі рятувальників.

Кімната, де виникло займання, вигоріла вщент.