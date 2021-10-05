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    У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)

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    Кімната, де виникло займання, вигоріла вщент - У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)
    Кімната, де виникло займання, вигоріла вщент
    фото: ДСНС у Дніпропетровській області

    Вогнеборці врятували дев'ятеро людей, з яких двоє дітей

    У передмісті Дніпра у селищі Дослідне на вулиці Науковій вночі загорілася житлова кімната у триповерховому гуртожитку.

    За повідомленням головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області, пожежа виникла на другому поверсі будинку й дим від займання швидко заполонив коридори.

    Люди були відрізані димом від виходів з будівлі. Їх евакуювали за допомогою драбини з вікон.

    Загалом з другого та третього поверхів зняли шістьох дорослих та двох дітей. Ще сімох дорослих та трьох дітей було виведено на свіже повітря у супроводі рятувальників.

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    У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)
    У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)
    У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)
    У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)
    У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)
    У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)
    У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)
    У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)

    Кімната, де виникло займання, вигоріла вщент.

    Теги: пожежа ДСНС Дніпро рятувальники будинок
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    У Дніпрі люди з палаючого будинку рятувалися через вікна (фото, відео)