  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Чернівцях горів ліцей залізничного транспорту (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці події працюють два пожежних автомобілі, також прибув екіпаж поліції - У Чернівцях горів ліцей залізничного транспорту (відео)
    На місці події працюють два пожежних автомобілі, також прибув екіпаж поліції
    Фото: Promin

    Попередньо, загорілися складські приміщення

    У Чернівцях ввечері 4 жовтня сталася пожежа в ліцеї залізничного транспорту. Він знаходиться на вулиці Капеланська. Про це повідомляє місцевий сайт Promin.

    Попередньо, загорілися складські приміщення.

    На місці події працюють дві пожежні бригади ДСНС, також прибув екіпаж поліції.

    Станом на 23:00 пожежу локалізовано, поширення на навчальні корпуси не було.

    За попередніми даними, ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, в Одесі рятувальники загасили пожежу у трикімнатній квартирі у п'ятиповерхівці на вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі. Повністю вигоріти встигла лише одна кімната.

    До слова, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.

    Як повідомлялося, під Одесою загорілися склади. Площа пожежі склала один гектар.

    Теги: пожежа ДСНС рятувальники Чернівці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чернівцях горів ліцей залізничного транспорту (відео)