У Чернівцях горів ліцей залізничного транспорту (відео)

На місці події працюють два пожежних автомобілі, також прибув екіпаж поліції

Попередньо, загорілися складські приміщення

У Чернівцях ввечері 4 жовтня сталася пожежа в ліцеї залізничного транспорту. Він знаходиться на вулиці Капеланська. Про це повідомляє місцевий сайт Promin.

Попередньо, загорілися складські приміщення.

На місці події працюють дві пожежні бригади ДСНС, також прибув екіпаж поліції.

Станом на 23:00 пожежу локалізовано, поширення на навчальні корпуси не було.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Одесі рятувальники загасили пожежу у трикімнатній квартирі у п'ятиповерхівці на вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі. Повністю вигоріти встигла лише одна кімната.

До слова, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.

Як повідомлялося, під Одесою загорілися склади. Площа пожежі склала один гектар.