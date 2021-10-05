У Чернівцях горів ліцей залізничного транспорту (відео)
Попередньо, загорілися складські приміщення
Попередньо, загорілися складські приміщення.
На місці події працюють дві пожежні бригади ДСНС, також прибув екіпаж поліції.
Станом на 23:00 пожежу локалізовано, поширення на навчальні корпуси не було.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, в Одесі рятувальники загасили пожежу у трикімнатній квартирі у п'ятиповерхівці на вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі. Повністю вигоріти встигла лише одна кімната.
До слова, на Одещині підліток підпалив церкву через булінг у школі.
Як повідомлялося, під Одесою загорілися склади. Площа пожежі склала один гектар.