Трагедія в Києві: під час пожежі в будинку загинула жінка (фото)

Внаслідок пожежі перекриття та покриття будинку було знищено повністю

У пожежі загинула старенька жінка

У вівторок, 5 жовтня, вранці сталася пожежа у приватному житловому будинку на вул. Радосинська у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 06:36, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

На момент прибуття вогнеборців вже сталося руйнування частини покрівлі будинку. Пожежа стрімко розповсюджувалася.

Один із господарів будинку, який вже перебував на вулиці, повідомив, що всередині будинку знаходиться його матір.

О 07:31 пожежу на площі 120 кв. м було локалізовано, а о 07:56 – ліквідовано.

У ході ліквідації пожежі у будинку було виявлено тіло жінки 1938 року народження без ознак життя.

Внаслідок пожежі перекриття та покриття будинку було знищено повністю, вигоріло дві кімнати, в інших кімнатах вогнем було пошкоджено побутові речі, техніку, меблі, а також оздоблення.

На місці події працювало п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 21 чоловік особового складу ДСНС.

Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 2 жовтня сталася пожежа в нежитловій будівлі на вул. Драгомирова, 9-Б у Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.