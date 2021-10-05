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    Пожежа в лікарні Білої Церкви: прокуратура відкрила кримінальну справу

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    Пожежа виникла в палаті гематологічного відділення на першому поверсі лікарні - Пожежа в лікарні Білої Церкви: прокуратура відкрила кримінальну справу
    Пожежа виникла в палаті гематологічного відділення на першому поверсі лікарні
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські Білої Церкви з'ясовують причини виникнення пожежі в лікарні

    Прокуратура Білої Церкви порушила кримінальну справу за фактом пожежі в лікарні. В результаті пожежі загинула жінка. Про це повідомляє прокуратура Білої Церкви.

    Правоохоронці порушили справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

    «Білоцерківська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України)», – йдеться у повідомленні.

    За попередніми даними, 4 жовтня у міській лікарні міста Біла Церква, в одній із палат гематологічного відділення сталося загоряння меблів.

    Присутніх у відділенні було евакуйовано, однак одна з пацієнток загинула. Причини смерті жінки та загоряння встановлюються.

    Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції Київській області.

    «За попередньою інформацією, пожежу у відділенні стаціонару спричинив увімкнений обігрівач у одній із палат. Внаслідок несправності електроприладу загорівся матрац одного з пацієнтів», – йдеться на сайті поліції Київської області.

    Як повідомлялося, 2 жовтня сталася пожежа в нежитловій будівлі на вул. Драгомирова, 9-Б у Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

    Теги: пожежа прокуратура Київщина лікарня розслідування Біла Церква
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    Пожежа в лікарні Білої Церкви: прокуратура відкрила кримінальну справу