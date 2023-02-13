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У Дніпрі в психлікарні незаконно утримували військового: розпочато перевірку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Дніпрі в психлікарні незаконно утримували військового: розпочато перевірку
фото ілюстративне

Під час перевірки лікарі стверджували, що загубили картку хворого за період з 23 грудня по 16 січня

У психіатричній лікарні в Дніпрі протягом 25 днів незаконно утримували військового. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

До уповноваженого Верховної Ради з прав людини звернувся український військовослужбовець, який стверджував, що його незаконно тримали в психлікарні. За даними представника Офісу омбудсмена в Дніпропетровській області, 16 січня чоловіка виписали з лікарні. Однак із 29 січня військовий за загадкових обставин знову опинився в стінах медзакладу.

Щоб перевірити цю інформацію, чиновники прийшли з моніторинговим візитом до медзакладу. На підтвердження правомірності госпіталізації чоловіка в лікарні надали медичну карту за останній період його перебування, з 29 січня 2023 року. Водночас лікарі стверджували, що загубили картку хворого за період з 23 грудня по 16 січня.

Медперсонал психлікарні перешкоджав візиту представника омбудсмана, а головлікарка не захотіла пояснювати, як склалася подібна ситуація, і заявила, що «не може сприймати інформацію на слух і просила звертатися до неї в письмовому вигляді». За цим фактом омбудсман звернувся з листом до МОЗ і заявою до Нацполіції.

До слова, триває 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.

Теги: лікарня Дніпро військові

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